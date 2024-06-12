В Донецке прогремели мощные взрывы: под прицелом — важный объект спецслужб РФ (фото, видео)

До взрывов местные слышали сирену

Во временно оккупированном Донецке уже второй день подряд гремят мощные взрывы. После прилетов в центр города в небо поднялся черный дым.

Об этом пишут местные телеграммы-каналы. Также сетью распространяются кадры после взрыва.

По словам местных жителей, было несколько прилетов по территории управления ФСБ РФ по Донецкой области. По их словам, оно размещалось по ул. Щорса 62.

Ул. Щорса 62 на карте

В то же время, жители оккупированного Донецка перед взрывами даже якобы слышали сигнал воздушной тревоги.

О том, есть ли в результате прилета пострадавшие, а также масштабы разрушений после взрыва, пока не сообщалось.

Напомним, что в мае был "жирный" прилет в ресторан Paradise в Ленинском районе Донецка, пятеро погибших и шесть раненых. Тогда росСМИ писали, что пострадали "мирные люди", которые "собрались, чтобы отметить десять лет провозглашения ДНР". Но в противоположность этому было немало данных о том, что там находились боевики. На видео с прилета видно, что он был сильным и пострадало много построек, транспорта вокруг.

Ранее "Телеграф" писал, что вечером 29 мая прилетело по российской базе в Киевском районе Донецка.