В Донецке прогремели мощные взрывы: под прицелом — важный объект спецслужб РФ (фото, видео)
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До взрывов местные слышали сирену
Во временно оккупированном Донецке уже второй день подряд гремят мощные взрывы. После прилетов в центр города в небо поднялся черный дым.
Об этом пишут местные телеграммы-каналы. Также сетью распространяются кадры после взрыва.
По словам местных жителей, было несколько прилетов по территории управления ФСБ РФ по Донецкой области. По их словам, оно размещалось по ул. Щорса 62.
В то же время, жители оккупированного Донецка перед взрывами даже якобы слышали сигнал воздушной тревоги.
О том, есть ли в результате прилета пострадавшие, а также масштабы разрушений после взрыва, пока не сообщалось.
Напомним, что в мае был "жирный" прилет в ресторан Paradise в Ленинском районе Донецка, пятеро погибших и шесть раненых. Тогда росСМИ писали, что пострадали "мирные люди", которые "собрались, чтобы отметить десять лет провозглашения ДНР". Но в противоположность этому было немало данных о том, что там находились боевики. На видео с прилета видно, что он был сильным и пострадало много построек, транспорта вокруг.
Ранее "Телеграф" писал, что вечером 29 мая прилетело по российской базе в Киевском районе Донецка.