У Донецьку пролунали потужні вибухи: під прицілом — важливий обʼєкт спецслужб РФ (фото, відео)

До вибухів місцеві чули сирену

У тимчасово окупованому Донецьку вже другий день поспіль прогриміли потужні вибухи. Після прильотів у центр міста у небо почав здійматись чорний дим.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Також мережею ширяться кадри після вибуху.

Зазначається, що, зі слів місцевих мешканців, було кілька прильотів по території управління ФСБ РФ по Донецькій області. За їхніми словами, воно розташовувалось по вул. Щорса 62.

Вул. Щорса 62 на мапі

Водночас мешканці окупованого Донецька перед вибухам навіть нібито чули сигнал повітряної тривоги.

Про те, чи є внаслідок прильоту постраждалі, а також про масштаби руйнувань після вибуху, наразі не повідомлялось.

Нагадаємо, що у травні був "жирний" приліт у ресторан Paradise у Ленінському районі Донецька, п’ятеро загиблих і шестеро поранених. Тоді росЗМІ писали, що постраждали "мирні люди", які "зібралися, щоб відзначити десять років проголошення "ДНР". Але на противагу цьому було чимало даних про те, що там знаходились бойовики. На відео з прильоту видно, що він був сильним і постраждало багато будівель, транспорту навколо.

Раніше "Телеграф" писав, що ввечері 29 травня прилетіло по російській базі в Київському районі Донецька.