"Це дуже небезпечно": у Польщі різко висловились щодо передачі Patriot Україні

Представник Польщі хоче провести переговори з радником Байдена

Польща проти передачі Україні батареї американського ЗРК Patriot, яка була розгорнута на польській території. Країні необхідно захищати інфраструктуру та угруповання власних військ.

Про це заявив голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра, повідомляє ZET. Він прокоментував статтю в New York Times про рішення США перемістити одну батарею ЗРК Patriot з Польщі в Україну.

Сєвєра вважає переміщення батареї Patriot в Україну "дуже небезпечним". За його словами, ЗРК Patriot однозначно не може перекидатися з Польщі.

Польський чиновник зазначив, що йому невідомі деталі передачі США ЗРК Patriot Україні. Він підкреслив, що хоче провести розмову з цього приводу з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

Голова польського Бюро нацбезпеки зазначив, що Польща є країною, через яку проходить більшість військової допомоги для України. Він також нагадав, що за останні два роки повітряний простір Польщі тричі порушували крилаті ракети РФ, що коштувало життя двом громадянам країни.

"Ми є країною, яка має ключове значення для забезпечення не лише України, а й стримування, підготовки до можливої ​​оборони на східному фланзі. Кожен військовослужбовець знає, що розгортання військ починається насамперед із захисту власних угруповань, тобто з протиповітряної оборони", — підкреслив Сєвєра.

Своєю чергою заступник голови Міноборони Польщі Цезарій Томчик у соцмережі Х написав, що Польща не погоджується з тим, аби передавати Україні американську систему Patriot, яка розміщена на її території. Він підкреслив, що американську батарею замінять на батарею з іншої частини світу.

Нагадаємо, видання The New York Times із посиланням на власні джерела серед адміністрації США та у Пентагон повідомило, що після низки зустрічей та переговорів президент США Джозеф Байден погодився відправити в Україну ще одну повноцінну батарею американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. Зазначається, що рішення про передачу батареї вже прийнято остаточно.