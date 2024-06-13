"Это очень опасно": в Польше резко высказались насчет передачи Patriot Украине

Представитель Польши хочет провести переговоры с советником Байдена

Польша против передачи Украине батареи американского ЗРК Patriot, развернутой на польской территории. Стране необходимо защищать инфраструктуру и группировку собственных войск.

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севьера, сообщает ZET. Он прокомментировал статью в New York Times о решении США переместить одну батарею ЗРК Patriot из Польши в Украину.

Севьера считает перемещение батареи Patriot в Украину "очень опасным". По его словам, ЗРК Patriot однозначно не может перебрасываться из Польши.

Польский чиновник отметил, что ему не известны детали передачи США ЗРК Patriot Украине. Он подчеркнул, что хочет провести разговор на этот счет с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Глава польского Бюро нацбезопасности отметил, что Польша является страной, через которую проходит большинство военной помощи для Украины. Он также напомнил, что за последние два года воздушное пространство Польши трижды нарушали крылатые ракеты РФ, что стоило жизни двум гражданам страны.

"Мы являемся страной, которая имеет ключевое значение для обеспечения не только Украины, но и сдерживания, подготовки к возможной обороне на восточном фланге. Каждый военнослужащий знает, что развертывание войск начинается прежде всего с защиты собственных группировок, то есть с противовоздушной обороны", — подчеркнул Севьера.

В свою очередь заместитель председателя Минобороны Польши Цезарий Томчик в соцсети Х написал, что Польша не соглашается с тем, чтобы передать Украине американскую систему Patriot, расположенную на ее территории. Он подчеркнул, что американскую батарею заменят батареей из другой части света.

Напомним, издание The New York Times со ссылкой на собственные источники среди администрации США и Пентагона сообщило, что после ряда встреч и переговоров президент США Джо Байден согласился отправить в Украину еще одну полноценную батарею американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Отмечается, что решение о передаче батареи уже принято окончательно.