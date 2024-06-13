Ворог затих біля кордонів Сумщини, але просунувся у Вовчанську: що відбувається на фронті (карта)

Окупанти не шкодують ні людей, ні техніки

Після загострення ситуації на Сумському напрямку, зараз, за словами спікера Держприкордонслужби України Андрія Демченка, кількість російських диверсійно-розвідувальних груп, що діють там, зменшилася. На Сумщині зараз їх активності "майже немає".

Сумський напрямок

При цьому, попри заяви лідера Чечні Рамзана Кадирова про нібито захоплення села Рижівка на Сумщині на кордоні з Курською областю, українські офіційні особи заперечують, що росіяни захопили там якусь територію. Аналітики ISW повідомляють, що не спостерігають візуальних доказів захоплення Рижівки росіянами та оцінюють, що російським військам не вдалося забезпечити тривалу присутність у цьому населеному пункті.

Рижівка на карті deepstatemap

Харківський напрямок

Нещодавно російські війська трохи просунулися у Вовчанську. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 червня, показують, що невелика група російської піхоти за підтримки бронетехніки трохи просунулась на південь від вулиці Михайла Коцюбинського на північному сході Вовчанська.

За твердженнями російських військових блогерів, їхні війська захопили ще одну будівлю на північному сході міста в районі Агрегатного заводу, просунувшись углиб на 200 метрів, і також просунулися на схід від Вовчанська. Один із військкорів заявив, що російська армія втратила кілька бойових машин піхоти та броньованих машин-амфібій МТ-ЛБ при спробі проникнути на територію Агрегатного заводу.

Харківський напрямок на карті ISW

Також росіяни продовжували наземні атаки поблизу Тихого (на схід від Вовчанська), Липців та Глибокого (обидва на північ від міста Харкова). За твердженнями російських військових блогерів, українська армія проводить контратаки біля Глибокого.

За даними Генштабу ЗСУ станом на вечір 11 червня, на Харківському напрямку сталося п’ять бойових зіткнень. Спроби ворога наблизитися до наших позицій у районах Липців, Вовчанська та Тихого успіху не мали.

Як повідомляв "Телеграф", засновник підрозділу "Кraken" ГУР МОУ Костянтин Немічов розповів, що новий наступ на Харківську область, який РФ розпочав на початку травня, вже йде для окупантів "не гладко". Останнім часом на цьому напрямі вже ЗСУ проводять свої контратаки.