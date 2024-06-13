Враг затих у границ Сумщины, но продвинулся в Волчанске: что происходит на фронте (карта)

Оккупанты не жалеют ни людей, ни техники

После обострения ситуации на Сумском направлении, сейчас, по словам спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, количество действующих там российских диверсионно-разведывательных групп уменьшилось. В Сумской области сейчас их активности "почти нет".

Сумское направление

При этом, несмотря на заявления лидера Чечни Рамзана Кадырова о якобы захвате селе Рыжевка на Сумщине на границе с Курской областью, украинские официальные лица отрицают, что россияне захватили там какую-либо территорию. Аналитики ISW сообщают, что не наблюдают визуальных доказательств захвата Рыжевки россиянами и оценивают, что российским войскам не удалось обеспечить длительное присутствие в этом населенном пункте.

Рыжевка на карте deepstatemap

Харьковское направление

Недавно российские войска незначительно продвинулись в Волчанске. Геолокационные кадры, опубликованные 12 июня, показывают, что небольшая группа российская пехоты при поддержке бронетехники незначительно продвинулась южнее улицы Михаила Коцюбинского на северо-востоке Волчанска.

По утверждениям российских военных блогеров, их войска захватили еще одно здание на северо-востоке города в районе Агрегатного завода, продвинувшись вглубь на 200 метров, и также продвинулись к востоку от Волчанска. Один из военкоров заявил, что российская армия потеряла несколько боевых машин пехоты и бронированных машин-амфибий МТ-ЛБ при попытке проникнуть на территорию Агрегатного завода.

Харьковское направление на карте ISW

Также россияне продолжали наземные атаки вблизи Тихого (восточнее Волчанска), Липцев и Глубокого (оба к северу от города Харькова). По утверждениям российских военных блогеров, украинская армия проводит контратаки около Глубокого.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 11 июня, На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений. Попытки врага приблизиться к нашим позициям в районах Липцев, Волчанска и Тихого успеха не имели.

Как сообщал "Телеграф", основатель подразделения "Кraken" ГУР МОУ Константин Немичев рассказал, что новое наступление на Харьковскую область, которое РФ начала в начале мая, уже идет для оккупантов "не гладко". В последнее время на этом направлении уже ВСУ проводят свои контратаки.