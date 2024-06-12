У россиян все не очень гладко": основатель "Кraken" рассказал о том, что сейчас происходит в Харьковской области

Наши войска достигли ощутимого прогресса

Новое наступление на Харьковскую область, которое РФ начала в начале мая, уже идет для оккупантов "не гладко". В последнее время на этом направлении уже ВСУ проводят свои контратаки.

Об этом рассказал основатель подразделения "Кraken" ГУР МОУ Константин Немичев. По его словам, наступление РФ "забуксовало". На это, по его мнению, влияют несколько факторов:

Одним из них является разрешение на удары по РФ западным оружием.

"Хаймарсы уничтожили 4 установки С300, которые наносили ракетные удары по Харькову, поэтому сейчас они не рискуют подъезжать и сокращать дистанцию, чтобы отработать по городу", — говорит Немичев.

А наши силы ПВО уже охотятся за самолетами врага, которые бомбят Харьков КАБами.

"Мы можем увидеть последнюю неделю, что бомбы долетают только до окружной дороги, но все равно есть жертвы, поэтому было бы хорошо один-два самолета сбить", — отмечат он.

Также на продвижение РФ влияет дефицит тяжелой техники, который организовали им Силы обороны.

"Когда они наступали на Липцы, штурм и закрепление происходили совсем без техники. Чисто мясом. На Волчанском направлении они использовали технику, но Вооруженные Силы удачно ее утилизировали", — объяснил военный и добавил "Я хочу сказать не о "победе через 2-3 недели". А об ощутимом прогрессе с нашей стороны. А это влияет и на Харьков, который стал более защищенным".

Напомним, ранее мы писали о том, что уничтожение украинскими военными ударных позиций российских террористов по ту сторону границы значительно снизило интенсивность обстрелов Харькова.