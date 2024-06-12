Наступление на Харьков было "золотой возможностью": аналитики рассказали о стратегической ошибке Путина

Россияне получили новую стратегическую проблему

Российское наступление на Харьковском направлении было для них "золотой возможностью" открыть второй фронт. Однако атака захлебнулась и наступление можно считать "почти законченным".

Об этом говорится в материале Buisness Insider. В частности аналитик британского университета Бата Патрик Бер отмечает, что за месяц этого наступления Россия добилась очень малого. Кроме того, для нее появились новые стратегические последствия в виде разрешения США на использование своего оружия по территории РФ.

При этом у россиян было все необходимое для успешной атаки, а именно длительная задержка с выделением нового пакета помощи, проволочки с принятием закона о мобилизации в Украине, а также усиленное давление на Часов Яр, которое потребовало переброски туда дополнительных украинских сил.

Поэтому в первые дни наступления россияне смогли быстро захватить несколько деревень и достигнуть Волчанска, но на этом их успехи закончились.

Аналитики отмечают, что скорее всего у россиян не было цели захватывать Харьков. Вместо того, они пытались вызвать панику, создать зону для защиты Белгородской области от украинских атак и отвлечь украинские силы от Часового Яра.

При этом они отмечают, что этой атакой Белгород не стал более защищенным, а более уязвимым, поскольку дал Украине больше возможностей.

"Проблема была стратегической, она помогла Западу лучше понять, насколько опасной становится ситуация", — сказал Бери, в контексте разрешения США бить своим оружием по российской территории.

Вместе с тем, он отмечает, что у России все еще есть "окно возможностей", и она в ближайшее время продолжит выжимать свои силы в попытках достичь хоть какого-то результата.

В целом издание отмечает, что до конца лета оккупанты еще попытаются предпринять более широкие наступательные действия, а Украина еще некоторое время будет оставаться уязвимой, пока военная помощь все еще находится в пути.

Как сообщалось ранее Украина получила разрешение на ограниченное использование американского оружия по территории России. Речь идет только о регионах, граничащих с Харьковской областью.