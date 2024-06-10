Минус восемь офицеров: в Белгородской области уничтожен штаб ВС РФ, здание "сложилось" (фото и видео)
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В момент прилета там были вражеские офицеры
После того как США разрешили Украине бить по РФ их оружием, россияне продолжают ловить прилеты по своему приграничью. Очередной удар пришелся по военному объекту в Белгородской области.
Об этом пишет telegram-канал "Досье шпиона". Также эту информацию подтверждают и украинские блогеры, публикуя фото "до".
Так, по информации канала "Досье шпиона", вчера, 9 июня, был нанесен ракетный удар по командному пункту 6-й общевойсковой армии (в/ч 31807, Ленинградская обл.). Сам командный пункт был развернут на базе отдыха "Нежеголь" возле города Шебекино.
"КП выполнял управление подразделениями, которые принимают участие в наступательной операции на н.п. Волчанск, Харьковской обл", — говорится в сообщении.
Свои слова информатор подкрепляет соответствующей фотографией разрушенной базы отдыха. На них можно увидеть колоссальные повреждения — многоэтажка уничтожена.
Утверждается, что на данный момент, восемь офицеров армии считаются пропавшими без вести.
Об ударе по командному пункту также сообщает и украинский блогер Роман Шрайк. Он опубликовал карту с точным местоположением базы отдыха, а также показал, как она выглядела до прилета.
Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ ударили из HIMARS по жирной цели в Белгородской области.