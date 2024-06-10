Рус

Мінус вісім офіцерів: у Бєлгородській області знищено штаб ЗС РФ, будівля "склалася" (фото та відео)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
593
ATACMS (ілюстрація) Новина оновлена 10 червня 2024, 19:44
ATACMS (ілюстрація). Фото defence-ua.com

У момент прильоту там були ворожі офіцери

Після того, як США дозволили Україні бити по РФ їхньою зброєю, росіяни продовжують ловити прильоти по свойому прикордонню. Черговий удар припав по військовому об’єкту у Бєлгородській області.

Про це пише telegram-канал "Досье шпиона". Також цю інформацію підтверджують і українські блогери, публікуючи фото "до".

Так, за інформацією каналу "Досье шпиона", вчора, 9 червня, було завдано ракетного удару по командному пункту 6-ї загальновійськової армії (в/ч 31807, Ленінградська обл.). Сам командний пункт розгорнули на базі відпочинку "Нежеголь" біля міста Шебекіне.

"КП виконував управління підрозділами, які беруть участь у наступальній операції на н.п. Вовчанськ, Харківській обл", — йдеться у повідомленні.

Свої слова інформатор підкріплює відповідною фотографією зруйнованої бази відпочинку. На них можна побачити колосальні ушкодження — багатоповерхівку знищено.

Стверджується, що на даний момент вісім офіцерів армії вважаються зниклими безвісти.

Про удар по командному пункту також повідомляє український блогер Роман Шрайк. Він опублікував карту з точним розташуванням бази відпочинку, а також показав, як вона виглядала до прильоту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ вдарили з HIMARS по жирній цілі у Білгородській області.

Теги:
#Україна #Бєлгород #Війна