Мінус вісім офіцерів: у Бєлгородській області знищено штаб ЗС РФ, будівля "склалася" (фото та відео)

У момент прильоту там були ворожі офіцери

Після того, як США дозволили Україні бити по РФ їхньою зброєю, росіяни продовжують ловити прильоти по свойому прикордонню. Черговий удар припав по військовому об’єкту у Бєлгородській області.

Про це пише telegram-канал "Досье шпиона". Також цю інформацію підтверджують і українські блогери, публікуючи фото "до".

Так, за інформацією каналу "Досье шпиона", вчора, 9 червня, було завдано ракетного удару по командному пункту 6-ї загальновійськової армії (в/ч 31807, Ленінградська обл.). Сам командний пункт розгорнули на базі відпочинку "Нежеголь" біля міста Шебекіне.

"КП виконував управління підрозділами, які беруть участь у наступальній операції на н.п. Вовчанськ, Харківській обл", — йдеться у повідомленні.

Свої слова інформатор підкріплює відповідною фотографією зруйнованої бази відпочинку. На них можна побачити колосальні ушкодження — багатоповерхівку знищено.

Стверджується, що на даний момент вісім офіцерів армії вважаються зниклими безвісти.

Про удар по командному пункту також повідомляє український блогер Роман Шрайк. Він опублікував карту з точним розташуванням бази відпочинку, а також показав, як вона виглядала до прильоту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ вдарили з HIMARS по жирній цілі у Білгородській області.