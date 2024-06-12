"У росіян все не дуже гладко": засновник "Kraken" розповів про те, що зараз відбувається у Харківській області

Наші війська досягли відчутного прогресу

Новий наступ на Харківську область, який РФ розпочала на початку травня, вже йде для окупантів "не гладко". Останнім часом на цьому напряміку вже ЗСУ проводять свої контратаки.

Про це розповів засновник підрозділу "Кraken" ГУР МОУ Костянтин Немічев. За його словами, наступ РФ "забуксував". На це, на його думку, впливають кілька факторів:

Одним із них є дозвіл на удари по РФ західною зброєю.

"Хаймарси знищили 4 установки С300, котрі завдавали ракетних ударів по Харкову, тому зараз вони не ризикують під'їжджати та скорочувати дистанцію, щоб відпрацювати по місту", — каже Немічов.

А наші сили ППО вже полюють на літаки ворога, які бомблять Харків КАБами.

"Ми можемо побачити останній тиждень, що бомби долітають лише до окружної дороги, але все одно є жертви, тому було б добре один-два літаки збити. ", — зауважать він.

Також на рух РФ впливає дефіцит важкої техніки, який організували їм Сили оборони.

"Коли вони наступали на Липці, штурм та закріплення відбувалися зовсім без техніки. Чисто мʼясом. На Вовчанському вони використовували техніку, але Збройні Сили її вдало утилізували", — пояснив військовий і додав. "Я хочу сказати не про "перемогу через 2-3 тижні" та закрите небо над містом. А про відчутний прогрес з нашого боку. А це водночас впливає і на Харків, який став більш захищеним".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що знищення українськими військовими ударних позицій російських терористів по той бік кордону значно знизило інтенсивність обстрілів Харкова.