У Дніпрі пролунали потужні вибухи: деталі атаки

Сили ППО збили розвідувальний дрон "Орлан-10"

У четвер, 13 червня, в Дніпрі прогриміли вибухи. Повідомляють про дим, який здіймається над місцем ймовірного влучання.

Про це пишуть місцеві пабліки. Наразі немає жодних деталей щодо наслідків удару.

Перед цим Повітряні сили інформували про загрозу використання балістичного озброєння та завдання ракетного удару у регіонах, де була оголошена повітряна тривога.

Близько 12:52 жителі Новомосковська чули повторні вибухи. Нібито сили ППО збили ворожий БпЛА. Місцева влада поки не прокоментувала це.

Натомість у Повітряному командуванні "Схід" повідомили, що над Дніпропетровщиною сили ППО збили розвідувальний дрон "Орлан-10".

Нагадаємо, вночі в середу, 12 червня, росіяни атакували Україну ракетами та "шахедами". Над Дніпропетровською областю працювала ППО, збивши 11 ворожих "шахедів". На жаль, є постраждалі та руйнування.

Крім цього, вдень 12 червня російські військові цинічно вдарили по Кривому Розі. На жаль, внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Потужний вибух прогримів у Кривому Розі близько о 15:48. Згодом стало відомо, що ворог вдарив по житловому сектору. Пошуково-рятувальні роботи завершили ввечері того ж дня. На жаль, в місті 9 загиблих, 32 поранених, із них 5 дітей.