В Днепре прогремели мощные взрывы: детали атаки

В четверг, 13 июня, в Днепре прогремели взрывы. Сообщается о дыме, поднимающемся над местом вероятного попадания.

Об этом пишут местные паблики. Пока нет никаких деталей относительно последствий удара.

Перед этим Воздушные силы информировали об угрозе использования баллистического вооружения и нанесении ракетного удара в регионах, где была объявлена воздушная тревога.

Около 12.52 жители Новомосковска слышали повторные взрывы. Якобы силы ПВО сбили вражеский БПЛА. Местные власти пока не прокомментировали это.

Напомним, ночью в среду, 12 июня, россияне атаковали Украину ракетами и "шахедами". Над Днепропетровской областью работала ПВО, сбив 11 вражеских "шахедов". К сожалению, есть пострадавшие и разрушения.