Оккупанты ударили по еще двум нефтебазам: что теперь будет с топливом в Украине

Это уже не первая атака по нефтехранилищам

В результате ночной атаки по Украине под удары попали сразу две нефтебазы. С начала текущего года известно о десяти атакованных нефтехранилищах на территории нашей страны.

Об этом сообщает директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн на своей странице в Facebook. Подробностей происшествия он не сообщил, что отметил одну важную деталь.

"Минус две нефтебазы. Миллионы долларов в воздух", — сказал Куюн.

По его мнению, такие атаки не повлияют на наличие горючего в Украине.

Отметим, что в ночь на 7 июня российские оккупанты запустили по Украине дроны и ракеты. Взрывы раздавались во многих областях, слышали их и в Киевской области, а также в Хмельницкой, Одесской, Винницкой областях.

"В ночь на 7 июня 2024 года противник нанес удар по объектам критической инфраструктуры Украины по стратегической авиации – бомбардировщикам Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской области и ударным БПЛА типа "Shahed-131/136", — сообщал ранее командующий Воздушными силами Николай Олещук

Были сбиты 48 ударных БпЛА и 5 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 6 июня российские захватчики нанесли удары по Украине. В результате в одном из населенных пунктов области случился пожар на инфраструктурном объекте.