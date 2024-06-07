Окупанти вдарили ще по двох нафтобазах: що тепер буде з паливом в Україні

Це вже не перша атака по нафтосховищам

Внаслідок нічної атаки по Україні під удари потрапили одразу дві нафтобази. З початку поточного року відомо про десять атакованих нафтосховищ на території нашої країни.

Про це повідомляє директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці у Facebook. Подробиць події він не повідомив, що наголосив на одній важливій деталі.

"Мінус дві нафтобази. Мільйони доларів у повітря", — сказав Куюн.

На його думку, такі атаки не вплинуть на наявність пального в Україні.

Зазначимо, що в ніч на 7 червня російські окупанти запустили по Україні дрони та ракети. Вибухи лунали у багатьох областях, чули їх у Київській області, а також у Хмельницькій, Одеській, Вінницькій областях.

"У ніч на 7 червня 2024 року противник завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України зі стратегічної авіації — бомбардувальникам Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області та ударним БПЛА типу "Shahed-131/136", — повідомляв раніше командувач Повітряних сил Микола Олещук

Було збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 6 червня російські загарбники завдали ударів по Україні. В результаті в одному із населених пунктів області сталася пожежа на інфраструктурному об’єкті.