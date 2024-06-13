Церемонія поховання Шури "Ялти" Рязанцевої: коли і де відбудеться

Вічна пам'ять

У п'ятницю, 14 червня, відбудеться церемонія прощання з військовослужбовицею, колишньою стилісткою на телебаченні та в кіно Шурою Рязанцевою, позивний "Ялта". Поховання проходитиме у Києві.

Про це повідомила її сестра Валерія Рязанцева на фейсбук-сторінці.

Зазначається, що о 12:00 у Михайлівському соборі розпочнеться відспівування, після чого о 13:30 буже прощання на майдані Незалежності.

Поховають захисницю на Берковецькому кладовищі о 16:00. І вже о 18:30 відбудеться прощальна вечеря в Кінокухні Кіностудії імені Довженка.

Нагадаємо, що про смерть військовослужбовиці Шури "Ялти" Рязанцевої стало відомо 11 червня. Вона була учасницею Революції гідності на Майдані 2013 року, а через рік потрапила до російського полону. 2 червня Шурі виповнилося 40 років.

За даними пресслужби 78-го окремого десантно-штурмового полку (ОДШП), де служила Шура, вона померла від серцевої недостатності в лікарні Житомира. Рязанцева не дожила один день до переведення в інший підрозділ.

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