Стало відомо, від чого померла відома захисниця Шура "Ялта" Рязанцева

Висновок зазначений у медичній довідці

Стала відомо причина смерті відомої стилістки та військовослужбовиці 78 окремого десантно-штурмового полку (ОДШП), кримчанки Шури Рязанцевої з позивним "Ялта". Померла вона від серцевої недостатності в лікарні Житомира.

Відповідний висновок зазначений у медичній довідці, яку надали лікарі. Про це пише "Суспільне Крим", посилаючись на пресслужбу 78 ОДШП.

Також, за даними пресслужби 78 ОДШП, Шура Рязанцева не дожила один день до переведення в інший підрозділ.

Нагадаємо, у Шури Рязанцевої практично вся родина військові. Тому, коли дівчина у 2013 році брала участь у Революції гідності, а у 2022 році пішла на фронт, поставилися з розумінням.

До повномасштабного вторгнення вона працювала стилістом — одягала акторів "Кварталу 95" і навіть самого президента Володимира Зеленського. А вже 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, пішла до Солом’янського військкомату Києва та була направлена до Гостомелю. Але пробула там лише кілька днів, після чого займалася патрулюванням Солом’янського району та допомагала волонтерам. У результаті вступила до підрозділу тероборони, а в останні місяці життя проходила службу у новому військовому підрозділі при ДШВ.

Раніше "Телеграф" писав, щоу Львові попрощалися з бойовим медиком "Госпітальєрів" Іриною "Чекою" Цибух, яка трагічно загинула під час ротації. Провести в останній шлях журналістку та захисницю прийшли десятки людей.