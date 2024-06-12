Стало известно, от чего скончалась известная защитница Шура "Ялта" Рязанцева

Вывод указан в медицинской справке

Стала известно причина смерти известной стилистки и военнослужащей 78-го отдельного десантно-штурмового полка (ОДШП), крымчанки Шуры Рязанцевой с позывным "Ялта". Скончалась она от сердечной недостаточности в больнице Житомира.

Соответствующий вывод указан в медицинской справке, предоставленной врачами. Об этом пишет "Общественное Крым", ссылаясь на прессслужбу 78 ОГШП.

Также, по данным прессслужбы 78 ОГШП, Шура Рязанцева не дожила один день до перевода в другое подразделение.

Напомним, у Шуры Рязанцевой практически вся семья военные. Поэтому, когда девушка в 2013 году участвовала в Революции достоинства, а в 2022 году ушла на фронт, отнеслись с пониманием.

До полномасштабного вторжения она работала стилистом — одевала актеров "Квартала 95" и даже самого президента Владимира Зеленского. А уже 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, пошла в Соломенский военкомат Киева и была направлена в Гостомель. Но пробыла там всего несколько дней, после чего занималась патрулированием Соломенского района и помогала волонтерам. В результате вступила в подразделение терробороны, а в последние месяцы жизни проходила службу в новом военном подразделении при ДШУ.

Ранее "Телеграф" писал, что во Львове простились с боевым медиком "Госпитальеров" Ириной "Чекой" Цыбух, трагически погибшей во время ротации. Провести в последний путь журналистку и защитницу пришли десятки человек.