Одевала Зеленского и Кароль: почему погибшая "Ялта" сменила шоубизнес на ВСУ и о чем мечтала (фото)

Украинская военная всеми силами приближала победу Украины над Россией

Погибла известная стилист и боец 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александра Рязанцева с позывным "Ялта". О смерти сообщила ее сестра Валерия. Меньше двух недель назад Шуре Рязанцевой исполнилось 40 лет.

"Телеграф" выражает соболезнования близким и родным украинской защитницы. Рассказываем, что известно про "Ялту".

Шура Рязанцева родом из Крыма, практически вся семья военные. Поэтому когда девушка в 2013 году участвовала в Революции достоинства, а в 2022 году пошла на фронт, отнеслись с пониманием.

"Моя семья – это поколение и поколение военных. Мои бабушка и дедушка, в честь которых меня назвали Шурочкой, – фронтовики, мой папа – военный. Военный-крымчанин. Который не изменил своей стране и не изменит никогда присяге. Я сама из Ялты. Я с 2014 года наблюдаю, что за беда "русский мир". Разве у меня реально был выбор, учитывая, что я хорошо могу дать "люлей" вражеской морде? Меня очень поддержала сестра. А отец? Папа просто сказал, что знал, что так будет. В моей семье не привыкли к сантиментам. Все по делу", — рассказала она в интервью "Цензор.НЕТ" в 2022 году.

В 2013 году "Ялта" пошла на Майдан, где вытаскивала раненых участников Революции достоинства на Институтской улице. Ее история вошла в документальную ленту "Женское лицо революции". А Герой "Небесной сотни" Роман Гурик спас жизнь Шуре. В марте 2014-го вместе с другими активистками отправилась в родной Крым, который уже заполонили военные русской армии без опознавательных знаков. Но на КПП девушек задержали и они попали в плен, где провели пять дней.

"Там были все: титушки, казаки, регулярные войска, "зеленые человечки" и "Беркут" именно тот, что был на площади. Они, когда увидели у меня татуировку "Небесная сотня", одна из медиков, так сказать, взяла меня за волосы, а у меня всегда были длинные волосы и принялась таскать вот так по земле и притянула меня к беркуту. Затем были издевательства лицом в грязи и полностью корпусом тела. И где-то в полуметре стреляли автоматной очередью в землю. Что самое болезненное было для меня. Несколько раз хотели застрелить нас, когда отвели в "эскадрон смерти", так называют тот подвал, где издеваются и допрашивают, насилуют и убивают. Все матрасы, которые там были, были насыщены кровью. Достаточно одного дня, часа, пол дня, чтобы понять, что такое "русский мир", — вспоминала Шура в интервью "Суспільне. Крим".

Все это время Рязанцеву с товарищами удерживали в Севастополе, а потом отправили на КПП "Армянск". Там под звуки выстрелов им сказали садиться в машины и уезжать из Крыма. После этого Рязанцева ни разу не была в Крыму.

До 2022 года работала стилистом одежды и сотрудничала со знаменитостями: Тиной Кароль, Ламой, группами O’Torvald, Бумбокс и Kozak system. Работала с журналом Viva и была художником по костюмам во многих лентах. Также была в свое время личным стилистом Владимира Зеленского и всего "Квартала 95".

"Сейчас отношусь к каждому из артистов квартала, и, конечно, к Президенту с невероятным уважением. Думаю, дискуссии и обсуждение политической части следует отложить до победы. Я хорошо отношусь к каждому из этих артистов и к Зеленскому, потому что именно кварталовцы в свое время освободили меня из плена в оккупированном Крыму, куда я попала за проукраинскую позицию", — говорила Александра Рязанцева.

Но ее жизнь изменилась 24 февраля 2022 года. В первый же день полномасштабного вторжения "Ялта" пошла в Соломенский военкомат Киева и вступила в ряды ТРО. Несколько дней провела в обороне Гостомеля, затем патрулировала Соломенский район и помогала волонтерам.

"В этот день у моего отца был день рождения. Ночь накануне я вообще не спала, потому что чувствовала внутреннюю тревогу. В пять утра услышала сирены. Сейчас говорю об этом, и мурашки бегут по коже. Это тяжело передать словами. Был шок! Хотя накануне несколько дней мы с друзьями об этом говорили и были готовы. Я сразу поняла, что нужно что-то делать, поэтому пошла в военкомат Соломенского района", — рассказала она в интервью "Новому каналу".

Позже, летом 2022 года, Шуру Рязанцеву пригласили в десантно-штурмовые войска. Она проходила службу в отдельном полке при 78-й ОДШБ. По словам "Ялты", к ней никогда не относились снисходительно и не шутили над тем, что она пошла служить. В подразделении ее воспринимали как равную, заботились и ценили.

В одном из интервью "Ялта" рассказала, что у нее есть две мечты: уничтожить КПП в Армянске, где над ней издевались россияне, и вернуться в город юности.

"Заехать туда на танке, как минимум на БТР и прийти туда с автоматом в руках. На КПП Армянск, где надо мной издевались. Я хочу с лица земли стереть тот КПП", — отметила крымчанка.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что известно о Николае Кохановском который погиб на фронте. Он с 2014 года защищал нашу страну.