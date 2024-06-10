"Показывал всем лица украинских героев": на фронте погиб известный военный фотограф

Его фотографии публиковал СтратКом ВСУ

Талантливый мастер, профессиональный военный фотограф, светлый человек… Сегодня, 10 июня, стало известно о гибели на фронте известного фотографа Арсена Федосенко, присоединившегося к рядам Вооруженных Сил Украины весной 2022 года.

Трагическое известие сообщил экс-нардеп Борислав Береза в своем Telegram. Он отметил, что познакомился с Арсеном в 2022 году.

"К ВСУ присоединился весной 2022 года. Мы тогда с ним и познакомились. Чуть позже, в мае, когда он с группой журналистов ездил по линии фронта и делал репортажи о военнослужащих, то пересеклись на Запорожье в Белогорье. Это была наша крайняя позиция. Постоянные обстрелы. И он туда приехал. Не испугался. Как всегда. Он улыбался и делал фотографии. На нуле", — говорится в сообщении.

Большое количество фотографий, опубликованных в официальных источниках Управления стратегических коммуникаций сделано именно Арсеном Федосенко.

"Военный фотограф всегда рискует жизнью, чтобы мы увидели больше… Он показывал всем нам лица украинских героев в пикселе. Он был… Страшное слово "был". Р@сня убила его. КАБы", — написал Береза.

Фото Арсена

Фото Арсена

Фото Арсена

Фото Арсена

Последнее сообщение на странице Арсена Федосенко было опубликовано всего несколько дней назад — 6 июня. Арсений поздравлял своих коллег с днем журналиста.

"Быть открытым. Принимать и пропускать сквозь себя чужую боль. Сохранять объективность. Заслужить доверие собеседника. Помнить каждого, с кем общался в последний раз, и его мечты. Делать все, чтобы мы знали героев, и не забыли врагов", — написал Арсен в своем последнем сообщении на Facebook.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что на днях на фронте погиб молодой украинский футболист, бывший игрок футбольного клуба "Кривбасс" Владислав Хаткевич. После полномасштабного вторжения России Хаткевич вступил в ряды Вооруженных сил Украины в защиту нашей Родины. Принял последнее сражение на Харьковском направлении.