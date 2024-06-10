"Показував усім обличчя українських героїв": на фронті загинув відомий військовий фотограф

Його світлини публікував СтратКом ЗСУ

Талановитий майстер, професійний військовий фотограф, світла людина… Сьогодні, 10 червня, стало відомо про загибель на фронті відомого фотографа Арсена Федосенка, який приєднався до лав Збройних Сил України весною 2022 року.

Трагічну звістку повідомив екснардеп Борислав Береза у своєму Telegram. Зазначив, що познайомився з Арсеном у 2022 році.

"До ЗСУ приєднався весною 2022. Ми тоді з ним і познайомилися. Трохи пізніше, у травні, коли він з групою журналістів їздили по лінії фронту і робили репортажі про військовослужбовців, то перетнулися на Запоріжжі у Білогірї. Це була наша крайня позиція. Постійні обстріли. І він туди приїхав. Не налякався. Як і завжди. Він посміхався і робив фото. На нулі", — йдеться в повідомленні.

Велика кількість світлин, які були опубліковані в офіційних джерелах Управління стратегічних комунікацій зроблені саме Арсеном Федосенком.

"Військовий фотограф завжди ризикує життям, щоб ми побачили більше… Він показував усім нам обличчя українських героїв у пікселі. Він був… Страшне слово "був". Р@сня вбила його. КАБи", — написав Береза.

Фото Арсена

Фото Арсена

Фото Арсена

Фото Арсена

Останній допис на сторінці Арсена Федосенка був опублікований всього кілька днів тому — 6 червня. Арсен вітав своїх колег з днем журналіста.

"Бути відкритим. Приймати й пропускати крізь себе чужий біль. Зберігати об‘єктивність. Заслужити довіру співрозмовника. Пам‘ятати кожного, з ким спілкувався востаннє, і його мрії. Робити все, щоб ми знали героїв, і не забули ворогів", — написав Арсен у своєму останньому дописі на Facebook.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що днями на фронті загинув молодий український футболіст, колишній гравець футбольного клубу "Кривбас" Владислав Хаткевич. Після повномасштабного вторгнення Росії Хаткевич вступив до лав Збройних сил України на захист нашої Батьківщини. Прийняв останній бій на Харківському напрямку.