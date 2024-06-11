Одягала Зеленського та Кароль: чому загибла "Ялта" змінила шоубізнес на ЗСУ і про що мріяла (фото)

Українська військова всіма силами наближала перемогу України над Росією

Загинула відома стилістка та боєць 78-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександра Рязанцева з позивним "Ялта". Про смерть повідомила її сестра Валерія. Менш як два тижні тому Шурі Рязанцевій виповнилося 40 років.

"Телеграф" висловлює співчуття близьким та рідним української захисниці. Розповідаємо, що відомо про "Ялту".

Шура Рязанцева родом із Криму, практично вся родина військові. Тому коли дівчина у 2013 році брала участь у Революції гідності, а у 2022 році пішла на фронт, поставилися з розумінням.

"Моя сім’я – це покоління та покоління військових. Мої бабуся та дідусь, на честь яких мене назвали Шурочкою, – фронтовики, мій тато – військовий. Військовий-кримчанин. Який не зрадив своєї країни і не змінить ніколи присязі. Я сама з Ялти. Я з 2014 року спостерігаю, що за лихо "руський мир". Хіба в мене реально був вибір з огляду на те, що я добре можу дати "люлей" ворожій морді? Мене дуже підтримала сестра. А батько? Батько просто сказав, що знав, що так буде. У моїй родині не звикли до сентиментів. Все по справі", — розповіла вона в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" у 2022 році.

2013 року "Ялта" пішла на Майдан, де витягувала поранених учасників Революції гідності на Інститутській вулиці. Її історія увійшла до документальної стрічки "Жіноче обличчя революції". А Герой "Небесної сотні" Роман Гурик урятував життя Шурі. У березні 2014-го разом з іншими активістками вирушила до рідного Криму, який вже заполонили військові російської армії без розпізнавальних знаків. Але на КПП дівчат затримали, і вони потрапили в полон, де провели п’ять днів.

"Там були всі: тітушки, козаки, регулярні війська, "зелені чоловічки" та "Беркут" саме той, що був на площі. Вони, коли побачили у мене татуювання "Небесна сотня", одна з медикинь, так би мовити, взяла мене за волосся, а в мене завжди було довге волосся і почала тягати ось так по землі й притягла мене до беркута. Потім були знущання обличчям у бруді та повністю корпусом тіла. І десь за пів метра стріляли автоматною чергою в землю. Що найболючіше було для мене. Кілька разів хотіли застрелити нас, коли відвели в "ескадрон смерті", так називають той підвал, де знущаються і ґвалтують і вбивають. Усі матраци, які там були, були насичені кров’ю. Достатньо одного дня, години, пів дня, щоб зрозуміти, що таке "руський мир", — згадувала Шура в інтерв’ю "Суспільне. Крим".

Весь цей час Рязанцеву із товаришами утримували у Севастополі, а потім відправили на КПП "Вірменськ". Там під звуки пострілів їм сказали сідати в машини та їхати з Криму. Після цього Рязанцева жодного разу не була у Криму.

До 2022 року працювала стилістом одягу та співпрацювала зі знаменитостями: Тіною Кароль, Ламою, гуртами O’Torvald, Бумбокс та Kozak system. Працювала з журналом Viva і була художником з костюмів у багатьох стрічках. Також була свого часу особистим стилістом Володимира Зеленського та всього "Кварталу 95".

"Зараз ставлюся до кожного з артистів кварталу, і, звичайно, до Президента з неймовірною повагою. Думаю, дискусії та обговорення політичної частини слід відкласти до перемоги. Я добре ставлюся до кожного з цих артистів і до Зеленського, бо саме кварталівці свого часу звільнили мене з полону в окупованому Криму, куди я потрапила за проукраїнську позицію", — казала Олександра Рязанцева.

Але її життя змінилося 24 лютого 2022 року. У перший же день повномасштабного вторгнення "Ялта" пішла до Солом’янського військкомату Києва і вступила до лав ТРО. Кілька днів провела в обороні Гостомелю, потім патрулювала Солом’янський район та допомагала волонтерам.

"Цього дня у мого батька був день народження. Ніч напередодні я взагалі не спала, бо відчувала внутрішню тривогу. О п’ятій ранку почула сирени. Зараз говорю про це, і мурашки біжать по шкірі. Це важко передати словами. Був шок! Хоча напередодні кілька днів ми з друзями про це говорили та були готові. Я одразу зрозуміла, що треба щось робити, тож пішла у військкомат Солом'янського району", — розповіла вона в інтерв'ю "Новому каналу".

Пізніше, влітку 2022 року, Шуру Рязанцеву запросили до десантно-штурмових військ. Вона проходила службу в окремому полку при 78 ОДШБ. За словами "Ялти", до неї ніколи не ставилися поблажливо і не жартували з того, що вона пішла служити. У підрозділі її сприймали як рівну, дбали та цінували.

В одному з інтерв’ю "Ялта" розповіла, що має дві мрії: знищити КПП в Армянську, де з неї знущалися росіяни, і повернутися до міста юності.

"Заїхати туди на танку, як мінімум на БТР і прийти туди з автоматом у руках. На КПП Армянськ, де з мене знущалися. Я хочу з землі стерти той КПП", — зазначила кримчанка.

Також "Телеграф" розповідав про те, що відомо про Миколу Кохановського, який загинув на фронті. Він із 2014 року захищав нашу країну.