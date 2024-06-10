На фронті загинув голова добровольчого руху ОУН Микола Коханівський: біографія Захисника

Чоловік воював із 2014 року

Український громадсько-політичний діяч, голова добровольчого руху ОУН та військовослужбовець Микола Коханівський помер. Йому було 53 роки.

Інформація про це надійшла від його знайомих, які повідомили цю інформацію у його профілі у Facebook. Зокрема, його знайома Роксолана Хмара повідомила, що він загинув у бою.

За її словами, Коханівський загинув у окопі на Харківському напрямку неподалік Вовчанська.

У коментарях до запису інформацію також підтвердила дружина Катерина.

Коханівський народився 25 травня 1971 року. У травні 2015 року він створює громадську організацію "Добровольчий рух ОУН" і на першому з’їзді її представників було обрано Головою Проводу. Ідеологічний кістяк організації склали бійці та командири добровольчого батальйону ОУН, а також волонтери та інші прихильники ідеології руху.

Після цього Коханівський у складі організації бойкотував роботу російських банків та компаній в Україні, через що проти нього навіть порушували кримінальну справу. Також рух протистояв поширенню діяльності російської церкви в Україні та зривав акції УПЦ МП.

Після початку російського вторгнення він вирушив на фронт.

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