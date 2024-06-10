На фронте погиб глава добровольческого движения ОУН Николай Коханивский: биография Защитника

Мужчина воевал с 2014 года

Украинский общественно-политический деятель, глава добровольческого движения ОУН и военнослужащий Николай Коханивский умер. Ему было 53 года.

Информация об этом поступила от его знакомых, которые сообщили данную информацию в его профиле в Facebook. В частности его знакомая Роксолана Хмара сообщила, что он погиб в бою.

По ее словам, Коханивский погиб в окопе на Харьковском направлении неподалеку от Волчанска.

В комментариях к записи информацию также подтвердила его жена Катерина.

Коханивский родился 25 мая 1971 года. В мае 2015 года он создает общественную организацию "Добровольческое движение ОУН" и на первом съезде ее представителей был избран Главой Провода. Идеологический костяк организации составили бойцы и командиры добровольческого батальона ОУН, а также волонтеры и другие сторонники идеологии движения.

После этого Коханивский в составе организации бойкотировал работу российских банков и компаний в Украине, из-за чего против него даже открывали уголовное дело. Также движение противостояло распространению деятельности российской церкви в Украине и срывало акции УПЦ МП.

После начала российского вторжения, он отправился на фронт.

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