Вытаскивала раненых на Майдане и в первый день вторжения пошла в армию: погибла известная защитница "Ялта" (фото)

Погибла украинская военнослужащая Шура Рязанцева с позывным "Ялта". Она была участницей Революции достоинства на Майдане в 2013 году, а спустя год попала в российский плен.

О смерти сообщила ее сестра Валерия Рязанцева. Как именно погибла украинская защитница и где это произошло пока неизвестно. 2 июня Шуре исполнилось 40 лет.

"К большойму сожалению, Шурочки больше нет", — написала сестра в соцсети.

Известно, что в 2013 году Шура пошла на Майдан и вытаскивала раненых участников Революции достоинства на Институтской улице. Ее история вошла в документальную ленту "Женское лицо революции". В 2014 году, после аннексии Крыма, девушка пыталась попасть на полуостров, но на КПП попала в плен к россиянам, где пробыла три дня.

До полномасштабного вторжения работала художником по костюмам и стилистом на телевидении и в кино. Одевала актеров "Квартала 95" и даже самого президента Владимира Зеленского.

"Мне дал старт Андрей Кузьма. Он в меня поверил. Он всегда говорил и повторял о том, что Саня, Сашка, иди стилистом. Ну, вы знаете, как он может. И тогда я начала свой путь. Это был 2006 год после Оранжевой Революции, понемногу и дошла до того, что я стала в 5 лучших стилистов Украины и РФ, а также работала с нашим президентом Владимиром Александровичем и со всей командой", — рассказала Александра Рязанцева в интервью "Суспільне. Крым".

24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, пошла в Соломенский военкомат Киева и была направлена в Гостомель. Но пробыла там лишь несколько дней, после чего занималась патрулированием Соломенского района и помогала волонтерам. В итоге вступила в подразделение терробороны, а в последние месяцы жизни проходила службу в новом военном подразделении при ДШВ.

"Ялта" призывала девушек не бояться вступать в ВСУ, так как считала их очень сильными.

"Девушки, не стесняйтесь и не бойтесь идти в ряды ВСУ и ТРО. Скажу так, иногда мы еще дадим прикурить парням, – смеется она. – У нас есть большое сердце украинской женщины, смелость и отвага. Мы порвём за своих мужей и детей. Я уверена, что у каждой из нас есть тот стержень, который никому никогда не сломать. Мы – украинские женщины! Мы – воины! Мы обязательно победим!", — говорила она в интервью "Новому каналу".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что погиб глава добровольческого движения ОУН Николай Коханивский. Он воевал с 2014 года.