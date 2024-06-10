Известный националист, диссидент и автор названия "бендеромобиль": все, что известно о погибшем на фронте Николае Коханивском (фото)

Участвовал в событиях, что легли в историю становления украинской государственности

Сегодня, 10 июня, стало известно о том, что на фронте погиб известный украинский деятель, националист, командир батальона ОУН Николай Коханивский. Последний бой принял на севере Харьковщины, возле Волчанска. Ему было 53 года.

Телеграф собрал для вас информацию о том, чем был известен Коханивский и какие поступки прославили героя. Он был ярым и бесстрашным, пишут в социальных сетях знавшие Коханивского лично.

Николай Коханивский

Родился 25 мая 1971 года в Приазовске Запорожской области. Примечательно, что активный украинский деятель и националист до 32 лет говорил по-русски, но затем перешел на украинский язык. Коханивский активно участвовал в революционных событиях, которые легли в историю становления украинской государственности.

В частности, в 2004 году участвовал в Оранжевой революции. В ответном втором туре президентских выборов 2004 года стал главой избирательной комиссии в Енакиево, где обеспечивал порядок и не допустил фальсификации представителями Януковича.

Коханивский принимал участие в праздновании Дня создания УПА 14 октября 2005 года, а позже того же года принял участие в голодовке возле администрации президента. Тогда активисты таким образом выступали против вступления в силу так называемой политреформы, изменившей президентско-парламентскую форму правления в Украине на парламентско-президентскую.

В 2007 году Коханивский впервые на Софиевской площади зажег "Повстанську ватру" в честь Дня рождения Романа Шухевича 30 июня 2007 года. В 2008 году начал борьбу с памятниками-идолами советского режима.

Первым в Украине разбил в Киеве памятник коммунистическому деятелю, одному из организаторов ВЧК и Голодомора в Украине Григорию Петровскому, за что против Николая Коханивского было заведено первое уголовное дело.

В 2009 году повредил памятник Ленину на Бессарабской площади в Киеве, за что против него возбудили второе уголовное дело. Несколько дней Коханивский провел в Лукьяновском СИЗО.

В 2010 году на Коханивского было заведено уже третье уголовное дело. Причиной стал конфликт с помощником тогдашнего министра образования украинофоба Дмитрия Табачника, который имел наглость проявить пренебрежение к украинскому языку. В этот раз диссидент провел в СИЗО уже несколько недель.

Уже в следующем году Коханивский создал и возглавил общественную инициативу "Комитет Освобождения Политзаключенных", которая ставила своей целью освободить всех политических заключенных режима Януковича. В том же году, в 2011, Коханивский вступил в ряды ОУН, приняв присягу на верность Украине.

Примечательно, что название машины "бандеромобиль" придумал именно Коханивский.

Революция Достоинства

Конечно, такое историческое событие как Революция Достоинства не прошло мимо Коханивского. До начала Майдана он вместе с моральными авторитетами Украинской Нации Степаном Хмарой, Левком Лукьяненко и другими призвал украинцев выходить на протест 22 ноября 2013 года. С первого дня он участвовал в революционных событиях.

18 февраля 2014 года, Майдан

В январе 2014 года установил палатку на Крещатике и создал Первую Киевскую сотню ОУН им. Евгения Коновальца. Являлся участником боев на Грушевского и Институтской, в том числе 18—19 февраля 2014 года на Майдане Незалежности. В общей сложности во время революции был ранен 8 раз.

Когда 24 февраля 2014 года Верховная Рада Украины проголосовала за постановление 4202, которое увольняло всех политзаключенных, комитет возглавляемый Николаем Коханивским, выполнил все поставленные перед собой задачи.

Участие в АТО

С началом русско-украинской войны на Востоке на базе Первой Киевской сотни ОУН им. Евгения Коновальца приступил к формированию боеспособного подразделения для защиты суверенитета и Независимости Украины.

23 мая 2014 сотня ОУН под руководством Коханивского присоединилась к батальону "Азов". Подразделение бойцов сотни участвовало в освобождении Мариуполя.

31 июля 2014 "Батальон ОУН" отправился на фронт. В составе "Правого сектора" батальон занял только что освобожденное село Степановку Донецкой области.

Буквально через две недели, батальон "ОУН", окончательно получив название "Добровольческий батальон ОУН", как самостоятельная боевая единица вошел в село Пески Донецкой области и держал оборону вплоть до 2016 года. В частности, в декабре 2014 года бойцы батальона, в составе 93 бригады, заняли метеостанцию Донецкого аэропорта.

С 31 декабря 2014 года и по 24 января 2015 года Коханивский лично руководил бойцами Добровольческого батальона ОУН в защите Донецкого аэропорта, а именно метеостанции.

С женой Екатериной

После свержения режима Януковича и начала АТО Кохановский возмущался тем, что в Украине продолжают действовать российские организации. В частности, в 2016 году, не соглашаясь с тем, что во время российско-украинской войны в Украине московские финансовые структуры зарабатывают деньги и тем самым финансируют российскую агрессию против нашего государства, в знак протеста инициировал регулярные массовые акции прямого действия в отношении московских финансовых учреждений.

Летом того же, 2016 года, Добровольческое Движение ОУН, возглавляемое Николаем Коханивским, остановило "мирное шествие" Московского патриархата на Киев, считая МП прямой агентурой ФСБ России. В этом же году на Коханивского было заведено уже четвертое уголовное дело.

В 2017 году у Коханивского уже было пять открытых уголовных дел. Как отмечается, в результате провокации со стороны внештатных сотрудников полиции и их нападения на жену Коханивского.

В год президентских выборов, в 2019 году, Коханивский собирался баллотироваться в президенты, однако не преодолел залог в размере 2,5 миллиона гривен.

В 2020 году Шевченковский районный суд г. Киева объявил приговор Проводнику Добровольческого Движения ОУН Николаю Коханивскому по делу погрома российских банков. Его признали виновным и присудили два года ограничения свободы с отсрочкой в один год.

Полномасштабная война

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Коханивский отправился на фронт добровольцем. Фактически он возглавлял Добровольческое формирование территориального общества города Киева ОУН, которое было частью терробороны Голосеевского района. Однако со своими ребятами сначала воевал в Донецкой области, а затем и на других направлениях.

В начале Великой войны, Коханивский в интервью изданию Gazeta.ua отмечал:

"Власть должна интенсивнее разбираться с пятой колонной. Давно надо запретить Московский патриархат. Олигархи должны сидеть за решеткой. Хороший пример – арест Медведчука. Но этого мало. Всех, кто годами грабил страну, представителей ОПЗЖ и промосковских партий надо зачищать государства. Коррупция также должна быть преодолена. Но самое главное – уничтожить пророссийские силы. В этом власти недорабатывают. Спокойно относится к внутренним врагам нашего народа. Это большое заблуждение. Все время наказывали, сажали за решетку националистов, а не выходивших 9 мая с колорадскими лентами. Теперь будто наконец рассвело".

У погибшего героя Николая Коханивского осталась жена Екатерина. Позывной Николая был — "Буревій".

14 февраля 2024 года, с женой Екатериной

Награды Николая Коханивского

Знак народного уважения "Орден Единство и Воля" (номер 23, 2014)

Медаль Степана Бандеры/100-летие проводника ОУН (2015 год)

Боевое отличие Добровольческого Батальона ОУН (2016 год)

Медаль УПЦ КП "За жертвенность и любовь к Украине"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на фронте погиб известный военный фотограф Арсен Федосенко. Он снимал преступления россиян и ужасы войны с начала полномасштабного вторжения.