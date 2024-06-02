Его сын остался защищать Родину: в боях за Харьковскую область погиб ветеран АТО

Мужчине было 48 лет

В тяжелых боях за Украину погиб житель Криворожского района Максимович Олег Васильевич. Дома у него осталась супруга, двое сыновей, один из которых воюет, и маленькая внучка Кира.

Трагедия случилась 29 мая в районе северо-западной окраины населенного пункта Тихое Харьковской области, в результате сброса вражеского БпЛА. Об этом сообщают на странице Лозуватской общины.

Александр Васильевич, родился 23 декабря 1977 года в селе Дружба, где проживал вместе с родителями. Окончив Радионовскую СОШ, Александр учился в ПТУ и получил профессию шахтера. Впоследствии устроился трактористом в совхоз "Родина". С 2001 года работал на шахте Артем 1 проходчиком.

В 2016 году принимал участие в АТО и был награжден медалью "За оборону родного государства". 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения агрессора в Украину, Александр Васильевич добровольно встал на защиту нашей Родины в составе ТРО.

Уже в марте 2023 года он перешел в отдельный штурмовой батальон "Арей" пулеметчиком штурмового отделения взвода штурмовой роты. В августе того же года был награжден медалью "За храбрость в бою" и нагрудным знаком "Щит сил территориальной обороны ВСУ".

В феврале 2024 г. по приказу главнокомандующего ВСУ отмечен почетным нагрудным знаком "Золотой крест".

Дома у военного осталась супруга Юлия, двое сыновей — Александр, который защищает Украину прямо сейчас, и Павел. Также у него была 4-летняя внучка.

03 июня в 11:00. в с.Лозуватка (Мемориал Славы) состоится церемония прощания с павшим героем. Похоронят воина на кладбище в Дружбе. Начало формирования "живого коридора" будет в 10:30.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях за Украину погиб 24-летний защитник Алексей Тырпак. В сети показали его последнее видео.