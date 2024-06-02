Весь Майдан встал на колени: в Киеве прощаются с известной парамедиком и журналисткой Ириной Цыбух, фото, видео

Ей 1 июня должно было исполниться 26 лет

В Киеве прощаются с парамедикиней "Госпитальеров" Ириной "Чекой" Цыбух, погибшей на Харьковском направлении 29 мая. Она несколько дней не дожила до дня рождения.

Прощание с Ириной Цыбух началось в Михайловском соборе в 13:00, а затем продолжилось на Майдане Независимости. Далее колонна отправится во Львов. На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Проститься с парамедикиней пришли многие. Это родные, побратимы и просто неравнодушные украинцы.

Медицинский батальон "Госпитальеры" сообщил, что Ирина Цыбух оставила пожелание, как должны проходить ее похороны. Вместо цветов она попросила донаты.

"Чека оставила близким пожелание, как должна выглядеть церемония прощания с ней".

Вместо цветов донаты на батальон и помощь семьям погибших.

Никаких искусственных цветов или пластика.

Одежда ― вышиванка или камуфляж (для действующих военных и ветеранов/нок)", ― говорится в сообщении.

Она также составила список песен, которые будут раздаваться на концерте, который пройдет на Майдане Незалежности. Всего их будет десять.

"Она написала: "Хочу, чтобы все пели на прощании, научились хотя бы десяти содержательным песням и спели их единогласно, чтобы погасить печаль родным пением", ― написали "Госпитальеры".

Добавляем список этих песен. Они прозвучат на Майдане Независимости с 14:30 до 16:00.

На место уже прибыла колона. Люди стали на колени перед погибшей парамедикиней.

С 2015 года Ирина Цыбух была боевой медикиней в составе добровольческого батальона "Госпитальеры". Занималась эвакуацией раненых военных.

В гражданской жизни она была менеджером "Общественного". Она реализовала образовательные проекты в селах Донецкой и Луганской областей.

В начале полномасштабного вторжения присоединилась к "Госпитальерам". Ирина Цыбух стала старшей экипажа.

Получила от президента орден "За заслуги". В 2023 году Ирина Цыбух стала лауреаткой премии "УП 100. Сила женщин".

Погибла 29 мая в Харьковском направлении. Смертельное ранение получила во время Ротации. "Чека" не дожила до своего 26-летия всего несколько дней.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ирина Цыбух оставила посмертное письмо. Она написала его еще в 2023 году.