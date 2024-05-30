"Просто сердце рвется": известные украинцы отреагировали на гибель журналистки и парамедика Ирины Цыбух

В сети также вспоминают ее цитаты

В среду, 29 мая, на Харьковском направлении погибла парамедик добровольческого батальона "Госпитальеры", журналистка "Общественного" Ирина Цыбух с позывным "Чека". Ее коллеги и известные украинцы выразили соболезнования по поводу ее гибели.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк на своей странице в Facebook прокомментировала трагическую новость. Она выразила соболезнования всей семье, близким, посестрам и побратимам Ирины.

"Просто сердце рвется от такой новости… Такая принципиальная, интеллектуальная, красивая! Мы познакомились год назад… Я называю Ирину и женщин, которые защищают нашу страну, ледоколами в военном деле для других женщин! Ирина с таким определением и ролью соглашалась, мы обсуждали будущее … Горжусь знакомством, была честь знать тебя — Ирина Цыбух", — написала Кондратюк.

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", медик-доброволец, основательница батальона парамедиков "Госпитальеры" Яна Зинкевич на своей странице в Fecebook выразила соболезнования в связи с гибелью Цыбух. По ее словам, Ирина была одним из самых ярких, мощных лиц в рядах "Госпитальеров".

"Ее отношение к действительности было примером для других. Ее светлость часто раздражала тех, кто был погружен в уныние. Она несла свой чин храбро и безоговорочно, выбирая для работы самые горячие направления, а в состав своего экипажа — самых сильных собратьев и посестер. Никогда не отказывалась от помощи батальона в поиске необходимых ресурсов. Устойчиво переносила все моменты службы и всегда рвалась туда, где ее знания парамедика были самыми нужными", — написала Зинкевич.

Украинский журналист Вахтанг Кипиани тоже прокомментировал трагическое известие. Он отметил, что познакомился с Цыбух две недели назад.

"Она пришла на лекцию о национальном мемориальном кладбище, задала несколько острых вопросов, затем коротко переговорили, прощаясь. В мессенджере — ее предложение опубликовать интервью с дивизионщиком — текст плюс видео, теперь и этого не будет. На ее странице за 14 мая — как раз день знакомства — такое: "Жизнь может закончиться уже завтра, поэтому бессмысленно всем нравиться и быть тихенькой", когда именно эта "тихонькость" может привезти к худшему", — написал Кпипиани.

В свою очередь креативный продюсер радио "Проминь" Виктория Польченко также отреагировала на гибель пармедика. Она выразила соболезнования близким, коллегам, посестрам и побратимам Ирины.

"Так трудно осознавать потерю… Для меня Ира Цыбух останется одной из самых эмпатических и легких в общении тренеров. С сильной базой знаний и удивительным умением слышать аудиторию. Так ожидала, что по ее возвращении мы сможем снова рассказывать подросткам о фактчекинге, журналистских стандартах и медиаграмотности. И Ира снова будет объяснять, отстаивать, находить, создавать…", — написала Польченко.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий также выразил соболезнования по поводу гибели Цыбуха. Он напомнил, что ей навсегда будет 25 человек.

"Она уже не вернется к журналистике. Не родит детей и не посадит помидоры, как мечтала. Не будет позировать для "Elle". Не побежит с собакой Эфкой по траве. Не споет. И жизнь бойцов "Госпитальерам" в дальнейшем придется спасать без Чеки. Но они не забудут. И мы тоже", — отметил Голобуцкий.

Стоит отметить, что в сети многие другие украинцы высказались по поводу гибели Цыбух. Многие цитируют ее недавние высказывания.

Цитаты Ирины Цыбух

"Хочу детей. Хочу дом. Хочу сажать помидоры… но войну закончить самое важное".

"Война — самое худшее место, где я когда-то была, но она дает билет в настоящую жизнь, в мир неподдельной независимости, она клеймит знания о мимолетности существования".

"Если у тебя отняли эту жизнь, то никто не способен отобрать твою способность выбирать личное отношение к действительности".

"Единственный выбор о свободе в стране, где идет война… единственная история о свободе в этом контексте – это борьба за эту свободу".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в боях за Украину отдал свою жизнь военный лётчик Дмитрий Кокорин. Парень погиб во время выполнения боевого задания.