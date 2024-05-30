На фронте погиб украинский режиссер, который работал над известными сериалами

После начала полномасштабного вторжения России он стал добровольцем и присоединился к рядам Национальной гвардии Украины

В понедельник, 27 мая, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военнослужащий Константин Петрик. Раньше он был режиссером.

Об этом на своей фейсбук-странице сообщила его супруга Анастасия Данильченко. Также об этом сообщил его бывший коллега-кинематографист Эльдар Магомедов в фейсбук-сообществе "Кинсоюз".

"Кость погиб во время выполнения боевого задания. Это невосполнимая потеря. Это дыра в душе каждого, кто его знал. Навсегда в строю. Все подробности позже. Сейчас просто вспомните его и всех, кто отдал свою жизнь за нашу Свободу", — написала жена погибшего воина. .

Константин Петрик

Как рассказал Магомедов, Константин Петрик работал в кинематографе вторым режиссером. После начала полномасштабного вторжения России он стал добровольцем и вступил в ряды Национальной гвардии Украины, был командиром взвода.

"27 мая, во время выполнения боевого задания Костя героически погиб в ожесточенном бою против российских оккупантов, возле поселка Очеретино, Донецкой области. У него остался восьмилетний сын", — написал бывший коллега Петрика.

Константин Петрик работал как второй режиссер в таких сериалах, как "Ворон и Воробьев", "Плут", "Ангелы", "Братья по крови-2", "Садовница" и другие.

Ранее "Телеграф" писал, что на войне с Россией погиб 23-летний питомец львовской школы бокса Максим Кит. Спортсмен защищал Украину от окупантов в составе 80-й десантно-штурмовой бригады.