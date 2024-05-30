"Просто серце рветься": відомі українці відреагували на загибель журналістки та парамедикині Ірини Цибух

У мережі також пригадують її цитати

У середу, 29 травня, на Харківському напрямку загинула парамедикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри", журналістка "Суспільного" Ірина Цибух з позивним "Чека". Її колеги та відомі українці висловили співчуття з приводу її загибелі.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк на своїй сторінці в Facebook прокоментувала трагічну новину. Вона висловила співчуття всій родині, близьким, посестрам та побратимам Ірини.

"Просто серце рветься від такої новини… Така принципова, інтелектуальна, красива! Ми познайомились рік тому… Я називаю Ірину і жінок, які захищають нашу країну, криголамами в військовій справі для інших жінок! Ірина з таким визначенням і роллю погоджувалась, ми обговорювали майбутнє… Пишаюсь знайомством, честь мала знати тебе — Ірино Цибух! Вічна памʼять", — написала Кондратюк.

Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність", медик-доброволець, засновниця батальйону парамедиків "Госпітальєри" Яна Зінкевич на своїй сторінці в Fecebook висловила співчуття у зв'язку з загибеллю Цибух. За її словами, Ірина була однією з найяскравіших, найпотужніших осіб серед лав "Госпітальєрів".

"Її ставлення до дійсності було прикладом для інших. Її світлість часто дратувала тих, хто був заглиблений у зневіру. Вона несла свій чин хоробро та беззастережно, обираючи для роботи найгарячіші напрямки, а до складу свого екіпажу — найзвитяжніших побратимів і посестер. Ніколи не відмовлялась від допомоги батальйону з пошуком необхідних ресурсів. Стійко переносила усі моменти служби і завжди рвалась туди, де її знання парамедикині були найпотрібнішими", — написала Зінкевич.

Український журналіст Вахтанг Кіпіані теж прокоментував трагічну звістку. Він зазначив, що познайомився з Цибух два тижні тому.

"Вона прийшла на лекцію про національне меморіальне кладовище, поставила кілька гострих питань, потім коротко переговорили, прощаючись. У месенджері — її пропозиція опублікувати інтерв'ю з дивізійником — текст плюс відео, тепер і цього не буде. На її сторінці за 14 травня — якраз день знайомства — таке: "Життя може закінчитись уже завтра, тому беззмістовно всім подобатись і "бути тихенькою", коли саме ця "тихенькість" може привезти до найгіршого". Вічна пам'ять", — написав Кпіпіані.

Своєю чергою креативна продюсерка радіо "Промінь" Вікторія Польченко також відреагувала на загибель медикині. Вона висловила співчуття близькім, колегам, побратимам і посестрам Ірини.

"Так важко усвідомлювати втрату… Для мене Іра Цибух залишиться однією з найемпатичніших та найлегших у спілкуванні тренерок. Із сильною базою знань та дивовижнім вмінням чути аудиторію. Так чекала, що після її повернення, ми зможемо знову розповідати підліткам про фактчекінг, журналістські стандарти та медіаграмотність. І Іра знову пояснюватиме, відстоюватиме, знаходитиме, створюватиме…", — написала Польченко.

Політтехнолог Олексій Голобуцький також висловив співчуття з приводу загибелі Цибух. Він нагадав, що їй назавжди буде 25.

"Вона вже не повернеться до журналістики. Не народить дітей і не посадить помідори, як мріяла. Не позуватиме для "Elle". Не побіжить з собакою Ефкою по траві. Не заспіває. І життя бійців "Госпітальєрам" надалі доведеться рятувати без Чеки. Але вони не забудуть. І ми теж", — зазначив Голобуцький.

Варто зазначити, що в мережі багато інших українців висловились щодо загибелі Цибух. Багато з них цитують її недавні висловлювання.

Цитати Ірини Цибух

"Хочу дітей. Хочу будинок. Хочу садити помідори… але війну закінчити найважливіше".

"Війна — найгірше місце, де я колись була, але вона дає квиток у справжнє життя, у світ непідробної незалежності, вона таврує знання про скороминущість існування".

"Якщо у тебе відібрали це життя, то ніхто не здатен відібрати твою спроможність обирати особисте ставлення до дійсності".

"Єдиний вибір про свободу в країні, де йде війна… єдина історія про волю в цьому контексті — це боротьба за цю волю".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в боях за Україну віддав своє життя військовий льотчик Дмитро Кокорін. Хлопець загинув під час виконання бойового завдання.