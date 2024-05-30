"Не стало нашої Чеки": на війні загинула журналістка та парамедикиня Ірина Цибух

Їй було сього 25 років

У середу, 29 травня, на війні загинула журналістка "Суспільного" та бойова медикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух, з позивним "Чека". Трагедія сталась під час ротації на Харківському напрямку.

Про це повідомили на сторінці "Госпітальєрів" у Facebook. Зазначається, що у лютому 2022 року вона долучилася до добровольчого батальйону і зайняла позицію старшої екіпажу.

До повномасштабного вторгнення дівчина була менеджеркою "Суспільного", також реалізовувала освітні проєкти у віддалених селах Донеччини й Луганщини.

"Вчора під час ротації на Харківському напрямку не стало нашої Чеки — госпітальєрки Ірини Цибух. За кілька днів до свого Дня народження", — йдеться у повідомленні.

З 2015 року Ірина їздила на Донбас як військова парамедикиня, була бойовою медикинею у складі добровольчого батальйону "Госпітальєри", який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту. І вже з початку повномасштабного вторгнення вона залишила роботу у медіа і відправилась на фронт.

Минулого року Ірина Цибух стала лауреаткою премії "УП 100. Сила жінок". 16 листопада 2023 року, до Дня телебачення, радіо та зв’язку, вона отримала нагороду з рук Президента України Володимира Зеленського — орден "За заслуги".

Ірина Цибух також була на обкладинці журналу "ELLE", у статті якого розповідала про долю жінок на війні.

Раніше "Телеграф" писав, що у боях загинув український пілот, замкомандира ескадрильї Денис Василю.