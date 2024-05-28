На фронті загинув молодий військовий льотчик, його проводжають в останню путь

Найбільше у своєму житті хлопець мріяв літати

У боях за Україну віддав своє життя військовий льотчик Дмитро Кокорін. У вівторок, 28 травня, його проводять у останню путь.

Хлопець загинув під час виконання бойового завдання. Про це повідомили на Facebook-сторінці Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Батьком Дмитра є заступник директора центру Олег Кокорін.

Зазначається, що найбільше у своєму житті хлопець мріяв літати. Також він продовжив сімейну династію.

"Сьогодні Дмитра проводжають в останню путь... Насамперед він мріяв літати... Він продовжив сімейну династію... Їм пишалися рідні... Але страшна війна без жалю забрала його життя — життя захисника, який захищав українську державу від російського окупанта", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув розвідник із Прикарпаття Роман "Загиблик" Паньков. За час служби він пройшов багато гарячих точок: від київської кампанії до Донбасу. Побратими запам’ятали його як хорошу і чуйну людину, яка завжди приходила першою на допомогу в будь-якій ситуації.