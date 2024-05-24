Пройшов найгарячіші точки та двічі повертався у стрій після поранення: на фронті загинув розвідник з Прикарпаття

Побратими говорять про нього як про вмотивованого, амбітного та розумного чоловіка, а також надійного товариша

Кровожерлива війна Росії проти України продовжується, військові помирають за свободу та незалежність країни. Цього разу сумна звістка прийшла в Івано-Франківську область — загинув Роман "Загиблик" Паньків.

З початку повномасштабної війни він служив у розвідувальній роті. Роман Паньків пройшов багато гарячих точок у різних областях України, повідомляє 78-й окремий десантно-штурмовий полк "Ґерць".

"Разом з побратимами пройшов через багато гарячих точок: від київської кампанії до Донбасу, Запорізького контрнаступу і знову Донбас. Роман був поранений двічі, але щоразу повертався у стрій", — пишуть про Паньківа побратими.

Він був доброю людиною та надійним товаришем, завжди першим приходив на допомогу. Його обожнювали військові та цивільні.

"Він завжди першим приходив на допомогу як на службі, так і в мирному житті. Усі друзі, як військові, так і цивільні, просто обожнювали його. Рома був людиною-душею, доброю, мужньою і ввічливою. Це непоправна втрата для нас усіх", — йдеться у повідомленні 78-го ОДШП.

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