Залишилися дружина та п’ятеро дітей: на війні загинув депутат з Одещини

Без батька залишилися троє синів та дві доньки

На фронті загинув депутат восьмого скликання Ізмаїльської міськради на Одещині. За Україну своє життя віддав Микола Кравцуненко.

Про це повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко. Сумна звістка з’явилася на його сторінці у Facebook.

Герой був командиром протитанкового взводу, оскільки мав досвід строкової служби у складі прикордонних військ на кордоні з Афганістаном. Воював у складі 21 окремої механізованої бригади Донецької області. Працював на станковому протитанковому гранатометі.

Микола Кравцуненко (Фото: Андрій Абрамченко/Facebook)

"Вірний військовій присязі, мужньо і самовіддано захищав державу від російських агресорів. Бив ворога, захищаючи власну країну, рідну землю та свою багатодітну родину", — написав мер.

Абрамченко розповів, що цієї весни військовослужбовець приїхав у свою першу відпустку. Боєць ділився планами і твердо обіцяв своїм синам повернутися з фронту та будувати разом щасливе майбутнє. Був вірним присязі та мужньо захищав Україну від російських окупантів.

У загиблого воїна залишилися дружина та п’ятеро дітей – троє синів та дві доньки.

Раніше "Телеграф" писав, що у боях за Україну загинув молодий захисник із Черкаської області.