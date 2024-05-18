Загинув під час евакуації поранених: на Волині попрощались з захисником України

Трагедія сталась на початку травня

Сумна звістка про смерть воїна надійшла до Ківерцької громади. Під час виконання бойового завдання з евакуації поранених загинув Хмілевський Назар Ігорьович.

Про це повідомила Ківерцівська міськрада. Зазначається, що трагедія сталась на початку травня.

"9 травня 2024 року, при виконанні бойового завдання з евакуації поранених, загинув герой Хмілевський Назар Ігорьович", — йдеться у повідомлені.

Хмілевський Назар Ігорьович

Відомо, що Назар народився і довгий час проживав у Ківерцях. Проте на момент загибелі він з сім'єю жив у Львові.

Ківерцівська міськрада висловила свої щирі співчуття родині загиблого. Церемонія прощання відбулась 17 травня у м. Львів в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті загинув молодий бойовий медик з Сумщини.