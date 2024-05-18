Погиб во время эвакуации раненых: на Волыни попрощались с защитником Украины

Трагедия произошла в начале мая

Печальная весть о смерти воина поступила в Киверцкую общину. При выполнении боевого задания по эвакуации раненых погиб Хмилевский Назар Игоревич.

Об этом сообщил Киверцовский горсовет. Отмечается, что трагедия произошла в начале мая.

"9 мая 2024 года, при выполнении боевой задачи по эвакуации раненых, погиб герой Хмилевский Назар Игоревич", — говорится в сообщении.

Хмилевский Назар Игоревич

Известно, что родился Назар и долгое время проживал в Киверцах. Однако в момент гибели он с семьей жил во Львове.

Киверцовский горсовет выразил свои искренние соболезнования семье погибшего. Церемония прощания состоялась 17 мая во Львове в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

Ранее "Телеграф" писал, что на фронте погиб молодой боевой медик из Сумщины.