Спасал собратьев на поле боя: на фронте погиб молодой боевой медик из Сумской области

Бойцу был 21 год

Каждый день на фронте гибнут украинские защитники. В этот раз трагическая весть пришла в Сумскую область.

Шосткинский профессиональный медицинский колледж сообщил о гибели своего выпускника Вячеслава Колотуши, отдавшего свою жизнь, спасая собратьев на поле боя. Он ушел из жизни 13 мая.

"Вячеслав, известный как "Гарфилд", был талантливым медиком и выпускником Шосткинского профессионального медицинского колледжа. Он отличался своей преданностью делу и бескорыстными действиями. Его мужество и самоотверженность всегда были примером для всех нас", — говорится в сообщении.

Преподаватели колледжа вспоминают, что Вячеслав был веселым, искренним и всегда улыбающимся. Они отмечают, что его радостная натура и добрые поступки делали его любимцем среди одногруппников и преподавателей.

"Он был примером того, как можно сочетать высокие достижения в обучении с активной спортивной жизнью. Его присутствие всегда наполняло группу атмосферой радости и позитива. Вячеслав останется в наших сердцах как хороший друг, хороший студент, преданный избранному делу спасать жизнь", — сказано в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб Назарий Гринцевич с позывным "Гринка", который известен как самый молодой защитник "Азовстали". Он в возрасте 19 лет три месяца защищал легендарный завод.