Был в плену и вернулся на фронт: погиб самый молодой защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич

Ему теперь навсегда 21 год

На фронте погиб Назарий Гринцевич с позывным "Гренка", который известен как самый молодой защитник "Азовстали" — в возрасте 19 лет он три месяца защищал легендарный завод. По приказу он вышел в плен, но был освобожден из него после четырех месяцев пребывания.

В сентябре 2022 года воин "Азова" вернулся домой и принял решение продолжать сражаться за Украину. О гибели Гринцевича сообщил блогер Игорь Лаченков.

Назарий Гринцевич: что о нем известно

О воине с позывным "Гренка" известно немного. Он родился 10 марта 2023 года.

Назарий стал известен в 2022 году. Он был парамедиком "Азова" и три месяца провел на "Азовстали". По приказу высшего руководства вышел в плен. Тогда ему было всего 19 лет, и Гринцевича признали самым молодым защитником "Азовстали".

Его обменяли 22 сентября 2022 года. В плену россиян он пробыл четыре месяца. За оборону легендарного завода получил орден "За мужество" ІІІ степени.

После плена он вернулся на боевую службу. Гринцевич стал командиром взвода оптических наблюдателей подразделения "Контакт 12".

"Гренка" говорил: "Моя жизнь ничего не стоит по сравнению с нацией". 10 марта ему исполнился 21 год. Пока неизвестно, на каком направлении погиб воин.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский присвоил Михаилу Яворскому звание "Героя Украины". Он вернулся в страну после начала полномасштабного вторжения. Раньше мужчина проживал в США.