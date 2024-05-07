Був у полоні й повернувся на фронт: загинув наймолодший захисник "Азовсталі" Назарій Гринцевич

Йому назавжди 21 рік

На фронті загинув Назарій Гринцевич з позивним "Грінка", який відомий як наймолодший захисник "Азовсталі" — у віці 19 років він три місяці захищав легендарний завод. За наказом він вийшов у полон, але був звільнений з нього після чотирьох місяців.

У вересні 2022 року воїн "Азову" повернувся додому і прийняв рішення продовжувати битись за Україну. Про загибель Гринцевича повідомив блогер Ігор Лаченков.

Назарій Гринцевич: що про нього відомо

Про воїна з позивним "Грінка" відомо небагато. Він народився 10 березня 2023 року.

Назарій став відомим у 2022 році. Він був парамедиком "Азову" і три місяці провів у "Азовсталі". За наказом вищого керівництва вийшов у полон. Тоді йому було лише 19 років, і Гринцевича визнали наймолодшим захисником "Азовсталі".

Його обміняли 22 вересня 2022 року. У полоні росіян він пробув чотири місяці. За оборону легендарного заводу отримав орден "За мужність" ІІІ ступеня.

Після полону він повернувся до бойової служби. Гринцевич став командиром взводу оптичних спостерігачів підрозділу "Контакт 12".

"Грінка" говорив: "Моє життя нічого не варте порівняно з нацією". 10 березня йому виповнився 21 рік. Наразі невідомо, на якому напрямку загинув воїн.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський присвоїв Михайлу Яворському звання "Героя України". Він повернувся у країну після початку повномасштабного вторгнення. Раніше чоловік проживав у США.