Приїхав з США воювати: Зеленський присвоїв звання Героя України солдату з Чикаго

Боєць врятував життя двом пораненим побратимам

Президент України Володимир Зеленський полеглому військовослужбовцю з Івано-Франківщини Михайлу Яворському на позивний Чикаго посмертно присвоїв звання "Герой України" з наданням ордена "Золота Зірка". На початку повномасштабного вторгнення боєць повернувся зі США і став на захист країни.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента 6 травня 2024 року. Михайло Яворський загинув 25 травня 2023 року у селі Діброва Луганської області.

Зазначається, що він служив стрільцем 2 стрілецького відділення 67 окремої механізованої бригади. У Михайла залишилися дружина, донька, мама і сестра. На війні боєць врятував життя двом пораненим побратимам, вивівши їх з-під обстрілу.

Сім'я воїна підтримувала українських військових та передавала необхідне для його побратимів на фронт. За словами сестри Михайла, він часто роздавав власне спорядження іншим бійцям, адже піклувався, щоб вони також були захищені й мали з чим йти в бій.

"Попри те, що прожив більшість свого життя в Америці й прослужив чотири роки в американській армії, завжди пам’ятав своє коріння, не міг стояти осторонь і байдуже споглядати на страждання свого народу. Він покинув своє комфортне життя в Америці, а головне — зробив найважчу пожертву, яку тільки можна зробити", — пише про брата Зоряна Яворська.

16 червня 2023 року з воїном попрощалися у Чикаго. Його поховали на цвинтарі святого Миколая.

Раніше "Телеграф" писав, що загиблому фізруку з Одещини просять надати "Героя України".