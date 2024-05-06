Без дідуся залишилось 4 онуки: загиблому фізруку з Одещини просять надати "Героя України"

Пішов добровольцем на фронт у 55 років

У перші дні повномасштабної війни 55-річний вчитель фізкультури з Одещини Володимир Калмик пішов добровольцем на фронт. Загинув воїн 17 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання на Херсонщині.

Родичі загиблого на фронті захисника Володимира Калмика створили петицію про присвоєння йому звання "Герой України". Про це пише "Суспільне Одеса", спираючись на слова родичів та знайомих воїна.

Разом з родиною чоловік проживав у Біляївці, мав двох доньок та чотирьох онуків. 25 лютого 2022 року Володимир пішов добровольцем на війну.

"Я вісім років не пускала. Вмовляла, говорила, що ти хороший вчитель, ти на своєму місці, коли треба всі підемо. 24 числа, коли ми всі прокинулись вранці від вибухів, я збирала дітей, а ввечері ми сіли удвох і він мені каже: "Люда я завтра йду в військкомат". І я змовчала", — розповіла дружина загиблого Людмила.

Воїн з доньками

17 вересня 2022 року Володимир Калмик загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Правдине на Херсонщині. Він отримав несумісні з життям поранення від уламків, розповів офіцер управління Біляївського районного центру комплектування та соціальної підтримки Олег Косенко

"При виконанні бойового завдання в наступі їх рота потрапила під мінометний обстріл, а також танк Д-72. Загинув він і було поранено більше 12 осіб. Він загинув з честю і як герой", — розповів офіцер.

Петицію про присвоєння Володимиру Калмику звання "Герой України" створила його донька Тетяна Лисогор. Дівчина каже, що її батько робив все можливе для звільнення українських територій від окупантів і поліг за це.

"Він робив все можливе, аби звільнювати наші території. Я думаю, якби він був досі живий, то і надалі продовжував би це робити. Тому, я думаю, що він заслуговує на це звання і тому я створила цю петицію", — розповіла Тетяна.

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті загинув молодий активіст Дмитро Лисенко, без батька лишилася маленька дочка.