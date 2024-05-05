Без батька залишилися двоє дітей: на фронті загинув військовий з Київщини

Боєць пішов воювати з перших днів широкомасштабного вторгнення

Щодня в боях з російськими окупантами гинуть українські захисники. Цього разу сумна новина прийшла на Київщину.

Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець з Фастова Олександр Шульга, пише ФастівNews.City. Зазначається, що це сталося у Донецькій області.

Олександр народився 11 травня 1981 році в м. Фастів. Навчався в ЗОШ №5. Після школи отримав фах помічника машиніста у професійно-технічному училищі №17 м.Києва, а 2007 року – диплом про вищу освіту за спеціальністю "електричний транспорт", здобувши кваліфікацію інженера-електромеханіка у Київському університеті економіки і технологій транспорту.

З 1998 року Олександр працював на Укрзалізниці, пройшов трудовий шлях від помічника машиніста електропоїзда до інженера приймальника локомотивів. За покликанням душі був музикантом, мав багато друзів.

З початку широкомасштабного вторгнення Росії Олександр став на захист рідного краю та України. Вступив до лав 208 батальйону територіальної оборони. Обіймав посаду молодшого сержанта, був командиром стрілецького відділення.

Загинув Олександр 29 квітня 2024 року на Донеччині внаслідок штурмових дій військами ворога. У нього залишилися батьки Наталія та Олег, брат Павло, дружина Анна та доньки Марія і Дар'я.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув ірпінець, що волонтерив в місті під час боїв під Києвом. Чоловік загинув 1 березня від артилерійського обстрілу. Він якраз віз боєприпаси на позицію.