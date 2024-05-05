Без отца остались двое детей: на фронте погиб военный из Киевской области

Боец пошел воевать с первых дней широкомасштабного вторжения

Каждый день в боях с российскими оккупантами гибнут украинские защитники. В этот раз печальная новость пришла в Киевскую область.

Во время выполнения боевой задачи погиб военнослужащий из Фастова Александр Шульга, пишет ФастовNews.City. Отмечается, что это произошло в Донецкой области.

Александр родился 11 мая 1981 года в городе Фастов. Учился в школе №5. После школы получил профессию помощника машиниста в профессионально-техническом училище №17 г. Киева, а в 2007 году – диплом о высшем образовании по специальности "электрический транспорт", получив квалификацию инженера-электромеханика в Киевском университете экономики и технологий транспорта.

С 1998 года Александр работал на Укрзализныце, прошел трудовой путь от помощника машиниста электропоезда до инженера приемника локомотивов. По призванию души был музыкантом, имел много друзей.

С начала широкомасштабного вторжения России Александр стал защиту родного края и Украины. Вступил в ряды 208 батальона территориальной обороны. Занимал должность младшего сержанта, был командиром стрелкового отделения.

Погиб Александр 29 апреля 2024 года в Донецкой области в результате штурмовых действий войсками врага. У него остались родители Наталья и Олег, брат Павел, жена Анна и дочери Мария и Дарья.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб ирпенец, волонтеривший в городе во время боев под Киевом. Мужчина погиб 1 марта от артиллерийских обстрелов. Он как раз вез боеприпасы на позицию.