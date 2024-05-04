Защищал родную Донетчину: на фронте погиб молодой активист, без отца осталась маленькая дочь

Он был настоящим патриотом

Защищая родную Донетчину от российских оккупантов погиб молодой активист из Покровска Дмитрий Лысенко. Он добровольно встал на защиту Украины после начала полномасштабного вторжения России и воевал в 109-й отдельной бригаде территориальной обороны.

О гибели героя сообщается на Facebook-странице ГО "Солідарна молодь". Он был лидером этой организации в Покровске. У Дмитрия остались жена и маленькая дочь.

"Решительный. Настоящий. Искренний патриот, воин, мужчина и молодой отец. Он сражался за земли, которые так сильно любил. За земли, где выросло не одно поколение его семьи. Там он погиб … Мы будем сражаться, Дим. За тебя и за твою семью. Ты отдал свою жизнь за независимость и свободу, нашу с вами. Герой, чье имя отчеканено в сердце каждого, кто его знал", — сказано в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", на фронте погиб 26-летний житель Винницы Артур Доминов. Его жизнь оборвалась 24 апреля в Херсонской области. Во время своего последнего боя он под огнем эвакуировал раненых и выносил тела погибших побратимов.

Также мы писали, что в боях за Украину погиб боевой медик Анатолий Кульковец из села Великие Цепцевичи. Дома без отца остался несовершеннолетний ребенок.