Захищав рідну Донеччину: на фронті загинув молодий активіст, без батька лишилася маленька дочка

Він був справжнім патріотом

Захищаючи рідну Донеччину від російських окупантів загинув молодий активіст із Покровська Дмитро Лисенко. Він добровільно став на захист України після початку повномасштабного вторгнення Росії та воював у 109-й окремій бригаді територіальної оборони.

Про загибель героя повідомляється на Facebook-сторінці ГО "Солідарна молодь". Він був лідером цієї організації у Покровську. У Дмитра залишилися дружина та маленька дочка.

"Рішучий. Справжній. Щирий патріот, воїн, чоловік та молодий батько. Він воював за землі, які так сильно любив. За землі, на яких виросло не одне покоління його родини. Там він і загинув. Ми будемо боротися, Дім. За тебе і за твою сім’ю. Ти віддав своє життя за незалежність та свободу, нашу з вами. Герой, чиє ім’я викарбувано в серці кожного, хто його знав", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", на фронті загинув 26-річний мешканець Вінниці Артур Домінов. Його життя обірвалося 24 квітня на Херсонщині. Під час свого останнього бою він під вогнем евакуював поранених та виносив тіла загиблих побратимів.

Також ми писали, що у боях за Україну загинув бойовий медик Анатолій Кульковець із села Великі Цепцевичі. Вдома без батька залишилася неповнолітня дитина.