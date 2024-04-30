Рятував життя українських воїнів: на фронті загинув бойовий медик, удома в нього залишилася дитина

Траурний кортеж із тілом загиблого медика в Антонівській громаді чекають 30 квітня

У боях за Україну загинув бойовий медик Анатолій Кульковець із села Великі Цепцевичі. Вдома без батька залишилася неповнолітня дитина.

Трагедія сталася 25 квітня на Донеччині. Про це пише "Район Вараш".

До повномасштабної війни Анатолій Кульковець працював у Вараському районному управлінні Держслужби з безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на посаді ветеринара.

У січні 2023 року чоловіка закликали захищати Батьківщину. Він служив на посаді бойового медика, де рятував життя інших військових.

Зазначається, що у Кульківця вдома залишилася неповнолітня дитина. Жалобний кортеж із тілом загиблого медика в Антонівській громаді чекають 30 квітня.

"Щиро сумуємо з приводу непоправної втрати нашого колеги Кульковця Анатолія. Скорботна новина страшна, жахлива, несправедлива. Нехай добрий, світлий спомин про Анатолія назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх хто його знав, любив і шанував. Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині. Вічна і світла пам'ять нашому колезі", — сказали у районному управлінні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під Роботиним загинув колишній журналіст видання "Телеграф" Андрій Топчій. Чоловікові було 38 років.