Спасал жизни украинских воинов: на фронте погиб боевой медик, дома у него остался ребенок

Траурный кортеж с телом погибшего медика в Антоновской общине ждут 30 апреля

В боях за Украину погиб боевой медик Анатолий Кульковец из села Великие Цепцевичи. Дома без отца остался несовершеннолетний ребенок.

Трагедия случилась 25 апреля в Донецкой области. Об этом пишет "Район Вараш".

До полномасштабной войны Анатолий Кульковец работал в Варасском районном управлении Госслужбы по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на должности ветеринара.

В январе 2023 года мужчину призвали защищать Родину. Он служил в должности боевого медика, где спасал жизни другие военных.

Отмечается, что у Кульковца дома остался несовершеннолетний ребенок. Траурный кортеж с телом погибшего медика в Антоновской общине ждут 30 апреля.

"Искренне скорбим по поводу непоправимой потери нашего коллеги Кульковца Анатолия. Скорбная новость страшна, ужасна, несправедлива. Пусть доброе, светлое воспоминание об Анатолии навсегда останется в сердцах родных, коллег, всех, кто его знал, любил и уважал. Глубоко скорбим по поводу этой невосполнимой потери и выражаем искренние соболезнования семье. Вечная и светлая память нашему коллеге", — сказали в районном управлении.

Напомним, ранее стало известно, что под Работино погиб бывший журналист издания "Телеграф" Андрей Топчий. Мужчине было 38 лет.