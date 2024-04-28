"Був одним із найкращих": на фронті загинув воїн Президентської бригади (фото)

Ігоря запам’ятали не тільки як чудового воїна, а і як вірного друга

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших співгромадян. Трагічна новина прийшла й у родину хороброго воїна Ігоря Черноусова із позивним "Торнадо".

Про це повідомив штаб-сержант третього батальйону Президентської бригади Віталій Ремінний. Він зазначив, що "Торнадо" був одним із найкращих бійців батальйону.

"Ми втратили одного з наших кращих. Ігор "Торнадо" Черноусов, наш товариш, друг і незамінний воїн, загинув у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України. Ця трагедія доторкнулася нашої сім'ї, 3 батальйону бригади "Буревій", аж до самого серця", — каже Ремінний.

Ігоря запам’ятали не лише як чудового воїна, а і як вірного друга, який завжди був готовий допомогти та підтримати у будь-якій ситуації.

" Його мужність і рішучість були прикладом для всіх нас, і ми пишаємося тим, що він був частиною нашого підрозділу.Ця втрата не зламає нас, а тільки зміцнить нашу рішучість і стійкість. Ми ніколи не забудемо Ігоря і завжди будемо пам'ятати його як справжнього героя, який віддав своє життя за нашу країну, за її незалежність і захист", — пише воїн.

Деталі загибелі героя не розкриваються.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у боях за Україну загинув 32-річний батько трьох дітей із Тернопільської області.