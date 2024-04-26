"Не вберегли": на війні загинула журналістка та редакторка Алла "Рута" Пушкарчук

"Рута" служила мінометницею у лавах ЗСУ, куди пішла на початку війни разом з коханим чоловіком

25 квітня на фронті загинула журналістка Алла Пушкарчук, яка воювала під позивним "Рута". Вона ще на початку війни у 2014 році воювала у "Правому секторі", а після початку повномасштабного вторгнення російських терористів в Україну пішла на фронт разом зі своєю другою половинкою.

Про це повідомив журналіст і військовий Дмитро Крапивенко. Пушкарчук, за його словами, загинула внаслідок обстрілу з боку російських терористів, отримавши важкі поранення та померши на руках у свого коханого.

У 2014-2018 роках Пушкарчук працювала у 5-му окремому батальйоні Української добровольчої армії (УДА), як журналіст та фотограф. Там вона зробила кілька репортажів, які принесли їй визнання. Після демобілізації журналістка працювала у виданнях "Український тиждень" та "Читомо"; останнє також повідомило про її загибель. Коли почалася війна – дівчина відправилася до Збройних сил України.

"Останній(не крайній, на жаль) раз ми говорили з нею вже в цьому році. Домовилися написати один одному, "коли будуть якісь хороші новини". Їх не сталося. Стався фатальний обстріл, який забрав життя Рути. Алла була з того покоління, що дорослішало на війні та жадібно будувало плани на майбутнє. Вона колекціонувала народні прикраси, живо цікавилася культурним життям, постила фото котиків, які з нею були повсюди. Ніхто не замінить Аллу. Ні в мирному житті, ні в воєнному. Це невідновлювана втрата у повному сенсі", – написав Крапивенко.

Як писав "Телеграф", нещодавно відоме українське фермерське господарство "Сад Квілінського", де вирощували різні сорти троянд, припинило своє існування. Засновника саду Яна Квілінського було вбито росіянами на фронті в січні 2024 року.

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